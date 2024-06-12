السعودية | الدفاع المدني يشارك في جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة (4 – 10 ذو الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

ويستعرض الدفاع المدني للزوار، المهام والخدمات التي يقدمها لضيوف الرحمن، والتقنيات الحديثة في مواجهة الطوارئ والمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام 1445هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتعريف بأعمال ومهام المديرية، وتقديم رسائل توعوية لضيوف المعرض.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

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