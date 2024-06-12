السعودية | وزارة الداخلية تستعرض مبادرة “طريق مكة” لزوار جناحها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستعرض وزارة الداخلية مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين منها، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام في مركز مكة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة (4 – 10 ذو الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية، بالتعرف على جهود مبادرة طريق مكة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها، التي تنفذها للمرة السادسة في صالات المبادرة عبر (11) مطارًا في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م)، وهي باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط