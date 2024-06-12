بالفيديو.. الإعلامي " محمد العوين" يروي قصة عمله "سائق تاكسي" أثناء فترة الدراسة الجامعية في الرياض

صحيفة الخليج 365: روى الكاتب والإعلامي محمد العوين، قصة عمله "سائق تاكسي" خلال فترة الدراسة الجامعية بالرياض.

وقال العوين خلال لقائه في برنامج "وينك"، إنه اضطر للعمل سائق تاكسي لمدة عام، ولذلك قامم بشراء سيارة تاكسي من حراج بن قاسم بقيمة 15 ألف ريال عام 1396.

وأشار إلى أن راتب الكلية كان 210 ريال ولم يكفيه، مبينا: في نهاية عام 1397 صدر قرار بأن السائق الذي يقل عمره عن 35 سنة ممنوع من قيادة سيارة التاكسي وكان يبلغ من العمر 20 عاما، مما اضطر لبيعها.

وأكمل: كنت أحصل على أجرة أكثر من الزبائن الذين يذهبون للملز "طبقة الأثرياء وموظفي الحكومة والشركات"، مشيرا إلى أنه قام ببيع التاكسي وشراء سيارة هايلوكس موديل 1974م من أجل نقل البضائع عليها قبل ذهابه للمحاضرات في الكلية.

وتابع قائلاً: إنه في أحد الأيام سافر لمدينة شقراء ليلا إلى صاحب مخبز يمني من أجل نقل دقيق إلى الرياض مقابل أجر 200 ريال.