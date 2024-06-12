شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات : قدوم 1,547,295 حاجًا من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,547,295) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الإثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.

و أكدت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,483,312)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (59,273) حاجًا، وقدِم (4,710) حجاج عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير كل إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة .