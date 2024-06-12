هل خروج الشخص بثوب النوم للبقالة يعتبر مخالف لنظام الذوق العام؟.. شاهد: المحامي الشعلان يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة الخروج بثوب النوم للشارع.

وقال الشعلان في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك": الخروج بثوب النوم سواء للشارع أو البقالة أو الأماكن العامة تعد مخالفة للائحة الذوق العام، وعليها غرامة 100ريال.