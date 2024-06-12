هل خروج الشخص بثوب النوم للبقالة يعتبر مخالف لنظام الذوق العام؟.. شاهد: المحامي الشعلان يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة الخروج بثوب النوم للشارع.
وقال الشعلان في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك": الخروج بثوب النوم سواء للشارع أو البقالة أو الأماكن العامة تعد مخالفة للائحة الذوق العام، وعليها غرامة 100ريال.
صحيفة الخليج 365: كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة الخروج بثوب النوم للشارع.
وقال الشعلان في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك": الخروج بثوب النوم سواء للشارع أو البقالة أو الأماكن العامة تعد مخالفة للائحة الذوق العام، وعليها غرامة 100ريال.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام