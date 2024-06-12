شاهد.. الممثل الأمريكي كيفين سبيسي ينهار بالبكاء في لقاء تلفزيوني.. ويعلق: سيصادرون منزلي ولا أعرف أين سأعيش

صحيفة الخليج 365: انهار الممثل الأمريكي كيفين سبيسي بالبكاء خلال لقاء تلفزيوني، بعدما أصبح مديون بالملايين ومنزله معروض للبيع، بسبب التكاليف القانونية المتعلقة بالتهم الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على الأطفال والبالغين.

وبكى سبيسي خلال لقاءه مع بيرس مورجان، وقال أنهم سيصادرون منزله هذا الأسبوع في مزاد علني، مشيرا إلى أن عليه ديون قيمتها ملايين لم يسددها بعد نتيجة المحاماة.

وأضاف: "لا أعلم أين سأعيش"، مؤكدا أنه يعاني من الإفلاس الآن ولا يمتلك أي أموال، ومدان بملايين للقضايا القانونية المرفوعة ضده. يذكر أن هذا الممثل سبق وفاز بجائزتي أوسكار لكن مؤخرا عانى من وضع اقتصادي صعب بعدما لاحقته الاتهامات القانونية.