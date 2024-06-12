شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يعلن حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة وجدة وصحوًا على المدينة المنورة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية نهاراً وتتحول ليلاً إلى شمالية شرقية. وتكون سرعة الرياح 14 - 36 كم/ساعة.

فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 34 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى غربية جنوبية، بسرعة 12 -34 كم/ساعة.

وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 31 درجة، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول، بسرعة 20 - 40كم/ساعة.

