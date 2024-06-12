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"الأرصاد" يعلن حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة وجدة وصحوًا على المدينة المنورة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية نهاراً وتتحول ليلاً إلى شمالية شرقية. وتكون سرعة الرياح 14 - 36 كم/ساعة.
فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 34 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى غربية جنوبية، بسرعة 12 -34 كم/ساعة.
وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 31 درجة، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول، بسرعة 20 - 40كم/ساعة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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