شكرا لمتابعة خبر عن خالد ‏الزعاق: اغلب أضاحينا من الضأن ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد خالد الزعاق، أن الله خلق لنا الأنعام الإبل لمنافعها الحسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ومنافعها المعنوية من زبنة، والأنعام خلقها الله لنا فيها دفء ومنافع.

وقال الزعاق في برنامج تقويم المذاع عبر قناة العربية: إن لكل شئ موسم، فلجزئ أصواف الابل والأنعام للملابس والمآكل موسم، ولتوالدها للتجارة موسم ولحمها للأضاحي موسم، ولا يضحى إلا بالمسن الذي طيح ثناياه.

وأضاف، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنوات ثنى، والبقر سنتان، وللغنم سنة، أما الضأن يجزئ منها الجذع، وهو ما أتم ستة أشهر واغلب أضاحينا من الضأن.