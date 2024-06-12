بالفيديو.. مصطفى الفقي: السيد المسيح هو أول لاجئ دخل مصر!

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور المصري مصطفى الفقي، حقيقة ما يسمى بـ "نقاء العنصر المصري"، قائلا: "نظرية أشبه بنظرية الجنس الآري الخاصة بهتلر، ونظرية صعبة جدًا وعنصرية جدا".

وأضاف الفقي، خلال حديثه ببرنامج"يحدث في مصر": "مصر دايما بلد لجوء، واللاجئ الأول هو السيد المسيح، وبابا الفاتيكان قال هذا".

وأشار إلى أن هناك مصريين يرون أن التنوع والتعددية في مصر يرفع البلد إلى الأفضل كمثال مدينة الإسكندرية، حين كان يقطنها الطليان والجريك والأرمن واليهود.

وأكمل: "المصري توجد فيه صفة لا توجد في العالم، وهي إنه بيبص على الأجنبي أنه Superior أي أعلى منه".