شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بالقاهرة تعلن عطلتها خلال عيد الأضحى.. وتحدد رقم الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، عن أيام العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن عطلتها الرسمية بمناسية عيد الأضحى ستكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 م، وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 م.

وأضافت أنها ستستأنف العمل يوم الأحد 23 يونيو ٢٠٢٤م.





تسجيل بيانات المقيمين بمصر



وكان سفارة المملكة في القاهرة، قد وجهت رسالة عبر حسابها الرسمي على "إكس"، المواطنين المقيمين في مصر مطالبة إياهم بتسجيل بياناتهم.

وقالت: "إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين - ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من ٦ أشهر - لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها ٣٠ / ٠٦/ ٢٠٢٤ م".



أرقام الطوارئ

وحددت السفارة رقم لحالات الطوارئ يمكن المواطنين الاتصال عليه وهو: 01145331197