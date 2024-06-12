شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنة من اليابان إلى المملكة لاستكمال العلاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت سفارة المملكة في اليابان اليوم الأربعاء، مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من مدينة فكوكا اليابانية إلى المملكة، لاستكمال علاجها.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله- في خدمة المواطنين بكل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتتمنى لها السفارة بالشفاء العاجل.