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طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنة من اليابان إلى المملكة لاستكمال العلاج

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نقلت سفارة المملكة في اليابان اليوم الأربعاء، مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من مدينة فكوكا اليابانية إلى المملكة، لاستكمال علاجها.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله- في خدمة المواطنين بكل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
وتتمنى لها السفارة بالشفاء العاجل.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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