شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل التطوير والابتكار.. معايير جديدة لاختيار قيادات الشؤون الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الكفاءات القيادية المطلوبة

التطوير والابتكار لفعالية العمل

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الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة الصحة معايير جديدة لاختيار قيادات الشؤون الصحية في مختلف المناطق، تركز على القيادة الفعالة، والقدرة على التطوير والابتكار، بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وتضمنت المعايير الجديدة مجموعة من الكفاءات القيادية التي يجب أن يتمتع بها المسؤولون في الشؤون الصحية، مثل الخبرة في صنع القرار وقيادة التغيير، والتفكير الاستراتيجي، والقدرة على تطوير الموظفين وتحفيزهم، واللباقة في التعامل مع وسائل الإعلام، والمرونة في العمل والاهتمام بالمظهر الشخصي، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وتبني الأفكار الجديدة.كما أكدت الوزارة على أهمية الكفاءات الاحترافية المتعلقة بالتطوير والابتكار، مثل القدرة على تحليل البيانات واستخلاص النتائج والقدرة على ترتيب الأولويات في العمل، ومهارة التفويض، والتعامل مع التحديات وحل المشكلات بطرق مبتكرة، وإدارة المشاريع وتنفيذها بنجاح.وأشارت الوزارة إلى أن هذه المعايير الجديدة ستسهم في اختيار قيادات قادرة على قيادة فرق العمل بفعالية، وتحقيق التطوير المستمر في الخدمات الصحية، وتبني الابتكار كأسلوب عمل لتحقيق التميز في الأداء بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين..