خطط تشغيلية لإدارة المسالخ ولائحة لأسعار الذبح

بدأت فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمناطق تنفيذ خطط تشغيلية لإدارة المسالخ والأسواق بمناسبة عيد الأضحى من خلال تجهيز المسالخ وأسواق النفع العام، والقيام بزيارات تفقدية عدة من أجل التأكد من اكتمال التجهيزات والإمكانات البشرية، بينما شددت الوزارة على ضرورة الذبح داخل المسالخ النظامية، والابتعاد عن الذبح العشوائي.

وأكدت أن عمل الوحدات البيطرية مستمر خلال إجازة العيد لاستقبال الحالات، مع توفير العيادات البيطرية المتنقلة، لمتابعة الكشف عن الأضاحي من أجل التأكد من خلوها من الأمراض المعدية.

وتعمل الفرق الميدانية على مدى الساعة لمتابعة الحالة التشغيلية والتقيّد بمستوى النظافة، مع التأكد من توافر كامل الشروط الصحية والفنية، بالإضافة إلى التحقق من وجود لائحة لقائمة أسعار الذبح في جميع المسالخ، ولوحات إرشادية للمستفيدين، وتهيئة المداخل الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع الازدحام داخل المسالخ أو خارجها.

وتضمنت خطط الفروع فحص المواشي عند الدخول، ومتابعة الحظائر، واستبعاد الأنعام التي تظهر عليها أعراض المرض، ورصد المخالفات، والحرص على التخلص من المخلفات بالأساليب البيئية السليمة، ووجود الفرق الإرشادية ومسؤولي تنظيم دخول وخروج البائعين والمستفيدين.

اشتراطات صحية

بيّن المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، على بن محمد المنصور، أنه تم تكليف أكثر من 350 موظفا للعمل بإجازة عيد الأضحى، من المختصين والأطباء البيطريين، بهدف الإشراف على الأسواق والذبح، إلى جانب 2000 من العاملين بالمسالخ، للتأكد من الاشتراطات الصحية للأضاحى، مشيرا إلى أن عدد المواقع التي تشملها الخطة التشغيلية خلال موسم عيد الأضحى بلغ 179 موقعًا في منطقة الرياض، منها 61 مسلخًا ثابتًا و47 سوقًا لبيع المواشي والأعلاف، مشيرًا إلى وجود 7 مسالخ في مدينة الرياض و3 أسواق للمواشي والأعلاف، بالإضافة إلى 5 مسالخ متنقلة للذبح المؤقت، و7 نقاط بيع مؤقتة للماشية.

جاهزية السوق

أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، المهندس صالح الهدية، أن الجولات شملت زيارة أسواق النفع العام والماشية والمسالخ، البالغ عددها 9 مسالخ حكومية، وذلك بهدف الوقوف على الحالة التشغيلية للمسالخ، وجاهزية الأسواق لاستقبال المواطنين والمقيمين، والتأكد من وجود اللوحات الإرشادية للمستفيدين، وتوافر الكوادر الرقابية، والمساحات الكافية للسيارات بما يضمن انسيابية العمل، والتسهيل على الأفراد وقطاع الأعمال خلال عيد الأضحى المبارك.