شكرا لمتابعة خبر عن فزة رجل وسط الطريق بعدما شاهد الأعلام على الأرض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف رائع ليس جديد على رجال وأبناء الوطن، قامت فتاة بنشر مقطع فيديو لفزة والدها بعد رؤية العلم يسقط على الأرض ليقف في الطريق ويسرع حتى يحمله ويرفعه لأعلى.

وأظهر المقطع فزة والد الفتاة من داخل سيارته واسراعه ليحمل العلم الذي سقط أرضًا ويرفعه بسبب الرياح .

وبيّن المقطع الرجل وهو يسير بين السيارات ويعرض نفسه للخطر من أجل رفع الأعلام التي سقطت على الطريق .

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أنهم إذا تعرضوا لمثل هذا الموقف فعلوا ذلك حيث علّق أحدهم قائلاً:” كفو يا رجال هذا هو الفعل الصحيح، هذا تصرف وطني ويحمل في قلبه الشيء الكثير من الحب تجاه هذا الوطن الغالي الحمدلله على نعمة الأمن والأمان.”