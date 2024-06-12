شكرا لمتابعة خبر عن نجاح تجربة التاكسي الطائر في المشاعر المقدسة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت تجربة التاكسي الطائر في المشاعر المقدسة بعد افتتاحها صباح اليوم الأربعاء.

وعلق وزير النقل الدكتور صالح الجاسر، أنها أول طائرة مرخصة من سلطة طيران مدني في العالم؛ حيث تتسع الطائرة لشخصين، ومن الممكن أن تطير بالكهرباء بدون وقود لمسافة 40 كيلو.

وأشار إلى أنه متوقع خلال سنتين أن تصل الطائرة إلى مدى 300 كيلو وبسرعات أعلى من السرعات الحالية، مضيفًا: “هدفنا أن نكون من أوائل الدول التي تطبق مثل هذه التقنيات خدمةً لحجاج بيت الله الحرام”.