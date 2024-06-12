"ولا بني آدم يطلعه إلا فهد اليوسف".. بالفيديو: وزير الداخلية الكويتي يأمر بالتحفظ على كويتي ومصري في واقعة حريق العمارة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تفقد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف موقع حادثة حريق عمارة المنقف الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأمر الوزير بإيداع أحد مسؤولي الشركة وهو مواطن كويتي، وحارس العمارة مصري الجنسية بالمباحث الجنائية.حسب وسائل إعلام كويتية.

وتفاجأ اليوسف بأن عدد من يسكن العمارة هو 196 شخصاً حسب ما قاله المواطن الكويتي.

ووجه وزير الداخلية حديثه إلى أحد القيادات الأمنية قائلا : " يتم التحفظ عليه في الجنائية ولا بني آدم يطلعه إلّا فهد اليوسف". في إشارة إلى المواطن الكويتي.

وأمهل اليوسف أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة المخالفات، وإلا سيجدون البلدية وفرق الإزالة موجودة، والإزالات ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار.