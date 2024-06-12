ارتفاع عدد ضحايا حريق العمارة السكنية في الكويت.. وإجراء عاجل بشأن عدد من المسؤولين

صحيفة الخليج 365: أفادت السلطات الكويتية بتسجيل أكثر من 41 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق العمارة السكنية في المنقف.

وأوضح مسؤول كويتي للتلفزيون الرسمي أن المبنى الذي اشتعلت فيه ألسنة النار، يستخدم لسكن العمال

وأعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس عن إحالة جميع قيادات فرع بلدية محافظة الأحمدي إلى التحقيق، وإيقافهم عن العمل بسبب حريق المنقف، وذلك إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق.

وأكد أن «البلدية ستفتح تحقيقا موسعا في هذه الحادثة، والآن الإدارة العليا تعقد اجتماعا حول هذا الأمر».