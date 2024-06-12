اخبار السعوديه

ارتفاع عدد ضحايا حريق العمارة السكنية في الكويت.. وإجراء عاجل بشأن عدد من المسؤولين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

eeb1e981-2fab-4e2f-b62f-1199e7006c53_16x9_1200x676

صحيفة الخليج 365: أفادت السلطات الكويتية بتسجيل أكثر من 41 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق العمارة السكنية في المنقف.

وأوضح مسؤول كويتي للتلفزيون الرسمي أن المبنى الذي اشتعلت فيه ألسنة النار، يستخدم لسكن العمال

وأعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس عن إحالة جميع قيادات فرع بلدية محافظة الأحمدي إلى التحقيق، وإيقافهم عن العمل بسبب حريق المنقف، وذلك إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق.

وأكد أن «البلدية ستفتح تحقيقا موسعا في هذه الحادثة، والآن الإدارة العليا تعقد اجتماعا حول هذا الأمر».

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا