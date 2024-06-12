شاهد.. اللقطات الأولى من حريق العمارة السكنية في الكويت.. والكشف عن سبب الحادث

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، اللقطات الأولى من حادث الحريق الذي شب في عمارة سكنية في منطقة المنقف في الكويت.

وأظهر الفيديو، اندلاع النيران وخروجها من فتحات الأبواب والنوافذ في العمارة التي يعيش داخلها عدد كبير من العمالة.

كما أظهر الفيديو وصول الدفاع المدني لمباشرة الواقعة وإخماد النيران.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الأسباب الأولية تشير إلى سوء تخزين في الطابق الأرضي، ووجود العديد من أنابيب الغاز التي فاقمت من اشتعال الحريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق بدأ في غرفة الحارس وامتد إلى استراحة بالدور الأول ثم إلى مخزن به أسطوانات غاز وامتد لبقية العمارة المكونة من 7 أدوار.