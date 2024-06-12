شكرا لقرائتكم خبر عن ”هداية“.. توزع 15 ألف هدية على ضيوف الرحمن في منافذ الشرقية البرية والان نبدء بالتفاصيل



وشملت الهدايا مظلات واقية من الشمس وحقائب ظهر، وتم توزيعها عبر المنافذ البرية للمملكة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، كما تم توزيع الهدايا على الحجاج المواطنين والمقيمين في مقر الجمعية بالخبر.

وتسهم المبادرة في تقوية العلاقات الاجتماعية بين المسلمين، وتعزز من مشاعر الأخوة والتضامن بين الحجاج والمجتمع ونشر قيم الإسلام كالتعاون والإحسان والكرم بين الناس.

تعزيز مشاعر الأخوة

أكد المهندس أديب الزامل، رئيس مجلس إدارة جمعية ”هداية“، أن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، وتعزيز مشاعر الأخوة والتضامن بين المسلمين.



وأشار إلى أن توزيع الهدايا يأتي ضمن جهود المملكة المتواصلة لتحسين خدمات الحج والعمرة، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في العالم الإسلامي وتوفير تجربة دينية وثقافية فريدة للحجاج والمعتمرين.

وأعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة، مؤكدين أنها تعكس كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي تتميز به المملكة العربية الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر ”هداية“ 15 ألف هدية للحجاج القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ.وشملت الهدايا مظلات واقية من الشمس وحقائب ظهر، وتم توزيعها عبر المنافذ البرية للمملكة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، كما تم توزيع الهدايا على الحجاج المواطنين والمقيمين في مقر الجمعية بالخبر.وتسهم المبادرة في تقوية العلاقات الاجتماعية بين المسلمين، وتعزز من مشاعر الأخوة والتضامن بين الحجاج والمجتمع ونشر قيم الإسلام كالتعاون والإحسان والكرم بين الناس.تعزيز مشاعر الأخوةأكد المهندس أديب الزامل، رئيس مجلس إدارة جمعية ”هداية“، أن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، وتعزيز مشاعر الأخوة والتضامن بين المسلمين.وأشار إلى أن توزيع الهدايا يأتي ضمن جهود المملكة المتواصلة لتحسين خدمات الحج والعمرة، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في العالم الإسلامي وتوفير تجربة دينية وثقافية فريدة للحجاج والمعتمرين.وأعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة، مؤكدين أنها تعكس كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي تتميز به المملكة العربية السعودية