شكرا لقرائتكم خبر عن صور| عبر أسطول إسعافي مجهز.. نقل 18 حاجًا منومًا إلى المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت فجر اليوم قافلة "الصحة" والتي تُقِلُّ 18 حاجًا من 12 جنسية، يمثلون المرضى المنوَّمين في مستشفيات المدينة المنورة، لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات؛ لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم، وأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.

وأوضحت الوزارة أن القافلة تضم أسطولًا متكاملًا مُكوَّنًا من 31 سيارة إسعاف، مزوَّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع وجود فريق طبي متخصص مكون من 133 ممارسًا متخصصًا من أطباء وممرضين ومسعفين، وتتضمن 6 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات للعناية المركزة، إضافةً إلى 4 وحدات إسعاف مسانِدة، وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.





أخبار متعلقة