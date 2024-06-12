السعودية | جامعة أم القرى تفعّل مبادرة “سقيا ضيوف الرحمن” خلال موسم حج هذا العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فعلت جامعة أم القرى ممثلة في إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية ، بالتعاون مع جمعية العون الخيرية ؛أمس مبادرة : “سقيا ضيوف الرحمن”؛ من خلال توزيع عبوات المياه الباردة إضافة إلى توزيع المصاحف، والمظلات الواقية على ضيوف الرحمن خلال موسم ‎حج هذا العام 1445هـ.

ويأتي ذلك إسهاما من الجامعة في تنفيذ دورها المجتمعي المنوط بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال برامجها ومبادراتها التطوعية التي تقوم على تعزيز ثقافة العمل التطوعي وإتاحة الفرص التطوعية للشباب ؛ ليتمكنوا من توظيف خبراتهم ومهاراتهم حتى يكونوا عونًا لضيوف الرحمن ، في أداء مناسكهم .

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