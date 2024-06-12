السعودية | خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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