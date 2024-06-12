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السعودية | طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنة من اليابان إلى المملكة لاستكمال العلاج

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نقلت طائرة الإخلاء الطبي مواطنة سعودية من اليابان لاستكمال علاجها في المملكة بحسب ما أعلنت السفارة في طوكيو.

وقالت السفارة إنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله- في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الصحة قامت السفارة بنقل مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من مدينة فكوكا اليابانية إلى المملكة لاستكمال علاجها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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