خيمة لخدمة الحجاج على طريق مكة الرياض

في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن، تستقبل جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض موقعاً وضعت فيه خيمة لخدمة الحجاج في محطة أجزالا في المحافظة على طريق الرياض - مكة بمشاركة مستشفى وإدارة المساجد والجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

15 ألف كتيب

وأوضح للوطن الرئيس التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد أ. تركي بن مران القحطاني أن الخيمة تضم موقعاً لتوزيع الكتب والمنشورات بعدد تجاوز 15 الف كتابا ومنشورا حيث توضح للحجاج طريقة أداء مناسكهم وتقوم بتعليمهم بكيفية قضاء الركن الخامس من أركان الإسلام.

60 متطوعا

وأضاف أنه تم توزيع أكثر من 3 الآلف كتيب ومطوية بست لغات وهي ( الأنجليزي - البنغالي - اوردوا - الهندي - والنيبالي - والعربي) بالإضافة إلى أنه هذا العام تم توفير فرص تطوعية للجنسين حيث بلغ عددهم 60 متطوعا ووفرت الجمعية خدمات التوجيه والإرشاد من خلال دعاة متخصصين يتحدثون عدة لغات مما يساهم في تسهيل فهم المناسك وأداء الحج بيسر.

الضيافة

وذكر القحطاني أن الخيمة مجهزة بأفضل وسائل الضيافة حيث شملت القهوة، والشاي، والتمر والحلا والمعمول والمياه المبردة، والعصائر لضمان راحة الزوار مشيرا أن الجمعية تقوم باستقبال الاستفسارات الدينية من الحجاج، حيث يتم الرد عليها من قبل دعاة مؤهلين.

التثقيف الصحي

ولضمان صحة وسلامة الحجاج قال القحطاني إنه يوجد قسم مخصص للتثقيف الصحي بالتعاون مع مستشفى المزاحمية العام ويقدم نصائح وإرشادات صحية مهمة للحفاظ على صحة الحجاج أثناء أداء المناسك.

وكشف أن مدة الخيمة خمسة أيام من اليوم الثالث في شهر ذوالحجة إلى نهاية اليوم السابع الشهر ذاته وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرات إلى تقديم تجربة حج ميسرة ومريحة لضيوف الرحمن، مع التركيز على الجوانب الدينية والصحية والضيافة، بما يعكس القيم الإسلامية الأصيلة ورؤية المملكة 2030م.