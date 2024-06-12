فرصة لهطول الأمطار على مرتفعات مكة والجنوب وطقس شديد الحرارة بالرياض والشرقية

كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية.
ولا يستبعد تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منهما كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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