شكرا لمتابعة خبر عن شرطان لتغيير الاسم وحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف صانع المحتوى نواف العصيمي، عن شرطين لتغيير الأسم الأولى للأشخاص، وحذف أسماء الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.

وأشار إلى أن القرار يتكون من شقين، حيث يتيح تغيير الاسم الأول للأفراد الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر، سواء لأول مرة أو للعودة إلى الاسم السابق.

وقال “العصيمي” خلال ظهوره في برنامج “وش صاير”: ‘على سبيل المثال، إذا كان اسمك نواف، يمكنك تغييره إلى زكي، وإذا أردت لاحقًا العودة للاسم الأصلي نواف، فبإمكانك ذلك”.

وأضاف: ‘أما الشق الثاني، فقد فتحت الأحوال المدنية باب حذف أسماء الشهرة، أو الفخذ، أو القبيلة، أو حتى اسم الجد الثاني، شريطة أن يبقى الاسم رباعي في السجل المدني، ويأتي الشرط الثاني، حيث لم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات تتعلق بمنح الجنسية،أو منع الحذف.