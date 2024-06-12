شكرا لمتابعة خبر عن محمد العوين يروي قصة المشاجرة التي حدثت داخل مسجد اعتراضا على تعليم البنات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - روى الكاتب والإعلامي محمد العوين قصة الخطبة الشهيرة للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود حول تعليم البنات في حوطة بني تميم والتي تسببت في نشوب معركة داخل المسجد.
وقال العوين ، إن الشيخ عبدالله أراد إقناع أهل المدينة بتعليم البنات رغبة منه أو تكليفا من أحد الرجال في الدولة، بعدما دخلت المدارس لمدن كثيرة في المملكة ولم يتبق إلى بعض القرى.
وأشار إلى أن الشيخ عبدالله تفهم مع أمير المدينة، بأن يخطب بعد صلاة الجمعة في هذا الموضوع لعدم الممانعة بفتح مدرسة للبنات فحضر الخطبة عدد كبير من الأهالي.
وأكد أن الشيخ قدم خطبة بليغة في تعليم البنات وأنه أمر يحث عليه الدين، بضوابط وشروط ويتعلمن الدين والقرآن والسنة وطاعة الزوج والخياطة وغيرها.