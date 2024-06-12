شكرا لمتابعة خبر عن محمد العوين يروي قصة المشاجرة التي حدثت داخل مسجد اعتراضا على تعليم البنات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الكاتب والإعلامي محمد العوين قصة الخطبة الشهيرة للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود حول تعليم البنات في حوطة بني تميم والتي تسببت في نشوب معركة داخل المسجد.

‎وقال العوين ، إن الشيخ عبدالله أراد إقناع أهل المدينة بتعليم البنات رغبة منه أو تكليفا من أحد الرجال في الدولة، بعدما دخلت المدارس لمدن كثيرة في المملكة ولم يتبق إلى بعض القرى.

‎وأشار إلى أن الشيخ عبدالله تفهم مع أمير المدينة، بأن يخطب بعد صلاة الجمعة في هذا الموضوع لعدم الممانعة بفتح مدرسة للبنات فحضر الخطبة عدد كبير من الأهالي.

‎وأكد أن الشيخ قدم خطبة بليغة في تعليم البنات وأنه أمر يحث عليه الدين، بضوابط وشروط ويتعلمن الدين والقرآن والسنة وطاعة الزوج والخياطة وغيرها.