شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يوثق تجربته على طريق السفر لمكة ومساعدة مبادرة وزارة النقل للمتعطلين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام مواطن بتوثيق تجربته على طريق السفر إلى ⁧‫مكة المكرمة‬⁩، حيث تعطلت سيارته على الطريق .

وظهر المواطن في مقطع فيديو، وهو يشير إلى تقدم إحدى المبادرات التابعة لوزارة النقل المساعدة للسيارات وحافلات الحجاج المتعطلة على الطريق.

وأكد المواطن أن السيارات التي تتعطل في الطريق للحجاج أو غيرهم؛ تسرع المبادرة التابعة لوزارة النقل لمساعدتهم .

وأوضح أن المباردة مُجهزة من كل شيء ابتداءً من المياه حتى البنزين والخيام.