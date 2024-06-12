شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 571 منشأة غير مرخصة في موسم الحج .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط 571 منشأة غير مرخصة تمارس تصنيع وتخزين الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وأحالت المنشآت المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية .

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 3676 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها ، وذلك خلال جولات المسح الرقابية المكثفة التي تجريها ضمن دورها خلال موسم الحج المتمثل في ضمان سلامة الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية .

وأكدت “الغذاء والدواء” مواصلة حملاتها الرقابية على مدار الساعة، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي منشأة مخالفة، لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الحجاج، داعية للإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999) .

كما تهيب الهيئة بجميع المنشآت الخاضعة لرقابتها باتباع الأنظمة واللوائح ومعايير الجودة التي تضمن سلامة الأغذية المقدمة للحجاج ، مشددة على أنها ستطبق أقصى العقوبات في حق المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.