توجيه عاجل من أمير الكويت بشأن حريق عمارة المنقف

صحيفة الخليج 365: وجه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببدء التحقيق في أسباب حريق المنقف، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحريق.

وأعرب أمير الكويت عن تعازيه، لأسر ضحايا الحريق الذي راح فيها 41 شخصًا.