«كنت أرى جثة متفحمة كلما نزلت طابقًا للأسفل».. بالفيديو.. ناجي من حريق عمارة المنقف بالكويت يروي ما حدث وكيف نجا من الموت

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صحيفة الخليج 365: قال اخد الناجين من حريق عمارة المنقف بالكويت، إن استيقاظه لصلاة الفجر جعله منتبها لحظة اندلاع الحريق على عكس معظم سكان العمارة الذين كانوا نائمين.
وأضاف الشخص خلال ظهوره في مقطع فيديو، إن بعض السكان قفز من شرفات العمارة، والبعض نزل من على السلم ولكن الدخان الكثيف منع وصول الأكسجين لهم.
وتابع أنه لم يستطيع النزول من غرفته في الدور الرابع، إلا بعد وصول الدفاع المدني والسيطرة على الحرائق في الأدوار السفلية.
واختتم حديثه: "كنت أرى جثة متفحمة كلما نزلت طابقا للأسفل بعد إطفاء الحريق، وإخلاء العمارة من السكان".
الجدير بالذكر أن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وجه ببدء التحقيق في أسباب حريق المنقف، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحريق.
وأعرب أمير الكويت عن تعازيه، لأسر ضحايا الحريق الذي راح فيها 41 شخصًا.