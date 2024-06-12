«كنت أرى جثة متفحمة كلما نزلت طابقًا للأسفل».. بالفيديو.. ناجي من حريق عمارة المنقف بالكويت يروي ما حدث وكيف نجا من الموت

صحيفة الخليج 365: قال اخد الناجين من حريق عمارة المنقف بالكويت، إن استيقاظه لصلاة الفجر جعله منتبها لحظة اندلاع الحريق على عكس معظم سكان العمارة الذين كانوا نائمين.

وأضاف الشخص خلال ظهوره في مقطع فيديو، إن بعض السكان قفز من شرفات العمارة، والبعض نزل من على السلم ولكن الدخان الكثيف منع وصول الأكسجين لهم.