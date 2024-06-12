شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة السعودية الـ 53 لإغاثة الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 53، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.وتحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.يواصل الاحتلال الإسرائيلي عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الخاصة بمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى قطاع غزة، مما فاقم من حالة الجوع وسوء التغذية لنحو 2 مليون فلسطيني يعيشون ظروف قاسية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.وقالت مؤسسات حقوقية وإغاثية إن الاحتلال يحاصر نحو 700 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، وهم يعانون حالياً من الجوع والعطش، وأن 90% من الأطفال يعانون من سوء التغذية، ويتم يومياً تسجيل عشرات الحالات من الأطفال مصابون بالجفاف وسوء التغذية.