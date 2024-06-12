شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة محافظة جدة جهودها في تقديم الخدمات البلدية للسكان والزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1445هـ.

كذلك الخدمات الرقمية عبر بوابتها الإلكترونية، التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة. عمل مستمر وأشارت الأمانة إلى العمل المستمر في تطوير أنظمتها الرقمية لتحسين الخدمات البلدية والارتقاء بجودة خدمة العملاء.

وبينت أن البوابة تتيح للمستفيدين جميع الخدمات بإجراءات ميسرة، كما جرى تفعيل عدد منها عبر النفاذ الوطني الموحد، في خطوة تهدف إلى إيقاف التعاملات الورقية وتقليص الإجراءات.

وأكدت مضاعفة جهودها الميدانية خلال إجازة العيد ورفع درجة الجاهزية والتنسيق بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية عبر خطط عمل مشتركة، بجانب استقبال البلاغات ومباشرتها على مدار الساعة.

