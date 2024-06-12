شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 5 تخصصات.. بدء القبول الإلكتروني للطلبة بكلية المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كلية المسجد النبوي اليوم، بدء التسجيل والقبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1446 هـ، للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية، ويستمر التقديم حتى الـ 19 من شهر محرم القادم.

وبيّنت الكلية أن القبول متاح في خمسة تخصصات، تشمل قسم القرآن الكريم وعلومه للطلاب، وقسم السنة وعلومها للطلاب، وقسم الشريعة للطلاب والطالبات، وقسم العقيدة للطلاب، وقسم اللغة العربية للطلاب.



ودعت الكلية المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول، وآلية التقديم ورفع المستندات المطلوبة عبر روابط التسجيل المخصصة للطلاب والطالبات على موقع الكلية الإلكتروني.

