شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين".. جاهزية المطاف لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية صحن المطاف لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، خلال حج هذا العام 1445هـ، وسط خطط تنظيمية وخدمات نوعية مقدمة لضيوف الرحمن.

وتبذل الهيئة جهودًا مستمرة مع الجهات المعنية لتسخير كل الإمكانات، وتهيئة المداخل والممرات المؤدية إلى صحن المطاف، مع مراعاة القدرة الاستيعابية الكاملة لكي يؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الهيئة أنه تم إتاحة كامل صحن المطاف للطائفين وتخصيص العديد من المداخل والأبواب الرئيسة والفرعية المؤدية للمطاف، وتخصيص عدد من الأبواب للخدمات والطوارئ.

وأشارت إلى أن المطاف يستوعب "108" آلاف طائف في الساعة في جميع أدواره، وهي الصحن والدور الأرضي والأول، والأول ميزانين والثاني ميزانين والثاني "السطح" كما يستوعب المطاف " 203 آلاف مصل في جميع الأدوار.