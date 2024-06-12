شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة الجيولوجية تكثف جهودها لمراقبة مياه بئر زمزم والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.