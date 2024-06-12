الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن بدء التقديم في برامج حديثي التخرج (أمين-بناء الكفاءات)

أعلنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" عن بدء التقديم في برامج حديثي التخرج (برنامج أمين - برنامج بناء الكفاءات)، وذلك ابتداءً من اليوم 12 يونيو 2024م حتى 29 يونيو الجاري، والذي يستهدف الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في أكثر من 30 تخصصًا جامعيًا.وأوضحت الهيئة أن البرامج تُقدم لمدة عام واحد، وتُركز خلال هذه المدة على جانب بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الزكوية والضريبية والجمركية، مؤكدةً أنها تحرص من خلال هذه البرامج على استقطاب الكفاءات المتميزة من حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية؛ للانضمام لبرامج نوعية تسهم في إثراء مهاراتهم العلمية والعملية، وتتيح لهم فرصة التطبيق العملي في بيئة عمل متكاملة تُمكنهم من إتقان المهارات المهنية والعلوم الجمركية المناسبة.

وأضافت الهيئة أن برنامج "أمين" يستهدف الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس لتدريبهم في مساري التفتيش الجمركي ومسار الوسائل الحية (K9)، في حين يستهدف برنامج "بناء الكفاءات"، النخبة من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير.

وحددت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" اشتراطات الانضمام في البرنامجين، من أبرزها أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على شهادة البكالوريوس لبرنامج أمين، بمعدل لا يقل عن 2.8 من 4 أو 3.5 من 5 ومؤهل البكالوريوس أو الماجستير لبرنامج بناء الكفاءات، بمعدل لا يقل عن 3.2 من 4 أو 4 من 5 وألّا يكون المتقدم/ـة على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه/ـا ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألّا يزيد عمر المتقدم/ـة عن 25 عامًا للحاصلين مؤهل البكالوريوس و27 عامًا لحملة الماجستير، وذلك أثناء التقديم على البرنامج.

وأوضحت الهيئة أنه يُشترط أيضًا للقبول ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تُقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، مؤكدةً أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين في البرامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات القبول ومزيد من المعلومات حول البرنامجين من خلال زيارة صفحة برامج "حديثي التخرج" المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أن التقديم متاح الآن حتى انتهاء المدة المحددة للتقديم بتاريخ 29 يونيو 2024م.​