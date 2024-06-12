إطلاق خدمة الإسعاف الجوي لخدمة ضيوف الرحمن

ويتجلى تفوق خدمة الإسعاف الجوي للمملكة من خلال الوصول للمريض بشكل سريع في مختلف المواقع وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية المتخصصة له، ونقله إلى المنشآت الصحية المتخصصة في وقت وجيز، ضمن منظومة صحية متكاملة تبدأ من استقبال البلاغ الإسعافي مروراً بتوفير الخدمة وانتهاء بنقل المريض للمنشآت الصحية المتخصصة. وتشارك الهيئة خلال هذا العام بسبع طائرات عامودية في مختلف المناطق المحيطة بالحرم والمشاعر المقدسة للوصول لجميع المرضى والمصابين، معتبرةً إطلاق الخدمة في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف من المواقع الإستراتيجية الهامة للوصول للحجاج في تلك المنطقة على طول رحلة الحاج.
يُذكر أن هذه الخدمات تأتي ضمن جهود المنظومة الصحية التي تعمل بعناية ورعاية واهتمام لكل حاج، في تقديم خدمات صحية متنوعة من ضمنها خدمة الإسعاف الجوي عبر طاقم سعودي متخصص مؤهل بأعلى الدرجات المهنية للتعامل مع جميع أنواع الحالات الإسعافية بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن.
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