شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يصل إلى جدة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل إلى جدة اليوم الأربعاء ، الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا ، والوفد المرافق له في زيارة للمملكة .

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي .

وجاء في استقباله أيضاً سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد بن سليمان الجبرين ، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو ، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان الطويرب ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .