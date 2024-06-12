شكرا لمتابعة خبر عن ‎نقل مواطنة من اليابان بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجها بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة لدى اليابان، نقل مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من مدينة فكوكا اليابانية إلى المملكة؛ لاستكمال علاجها.

‎وقالت السفارة: إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، قامت السفارة بنقل مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من مدينة فكوكا اليابانية إلى المملكة لاستكمال علاجها، مع التمنيات لها بالشفاء العاجل.