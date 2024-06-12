شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة يساعد حاج عراقي في الحصول على العلاج ويوجه بتوصيله لمقر إقامته.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى وزير الصحة، توفيق الربيعة، بحاج عراقي خلال تفقده للاستعدادات الخاصة بموسم الحج لهذا العام.

وتحدث الربيعة مع الحاج عن أحواله دون أن يكشف عن منصبه، وقاله له “أنتم حبايبنا” فابتسم الحاج ورد :”أنتهم الحبايب الأصليين”.

وسأل الوزير عن موعد وصولهم للمملكة فأجاب الحاج موضحا أنه يبحث عن دواء لزوجته لكن لم يجده، فسارع الوزير بأخذ الورقة منه كاشفا عن منصبه ففرح الحاج.

وأكد الوزير أنه يتجول ليساعد أمثاله ممن لا يجدون العلاج، ثم وجه الوزير المرافقين له بالبحث عن العلاج وإيصاله لمكان إقامته مما أدخل السرور لحاج وأسرته.