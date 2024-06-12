بالفيديو.. الرميان يكشف سبب استثمار 800 مليار دولار من أصول صندوق الاستثمارات العامة في المحتوى المحلي

صحيفة الخليج 365: قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن 80% من استثمارات الصندوق محلية بما يعادل 800 مليار دولار.

وكشف أن سبب الاستثمار محلياً بهذه النسبة الكبيرة، هو العمل على تحقيق عوائد مناسبة وفرص عمل وزيادة المحتوى المحلي. وأضاف الرميان في جلسة حوارية خلال انطلاق "قمة الأولوية" في ريو دي جانيرو بالبرازيل:" الأصول التي نديرها تقارب تريليون دولار، ونهدف للوصول إلى ما بين 2 إلى 3 تريليون دولار بحلول عام 2030م."

وتابع:" معظم استثماراتنا محلية وموجودة تحديداً في قطاع المشاريع الخضراء، ونحن نفعل ذلك للحصول على المعدل الداخلي الصحيح للعوائد، وتوفير فرص العمل المناسبة".

وأكمل:" نساهم في إنشاء بعض المحتوى المحلي، لجلب معظم الأشياء التي نستوردها لتصنع داخل السعودية، وعلى الصعيد الدولي نستثمر نحو 200 مليار دولار " .