"ربي مرسلني لك".. شاهد: ردة فعل حاج تفاجأ بأن من يخاطبه هو وزير الصحة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية، تفاجأ حاج بأن من يخاطبه هو وزير الصحة، ويساعده في تخليص إجراءاته والحصول على الدواء.

وأظهر الفيديو، وزير الصحة يستوقف حاجا في أحد المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة، ورحب به قائلا: "حبايبنا حياكم الله، حج مبرور".

وسأل الوزير الحاج قائلا: " أموركم كيف خلصتم؟"، ورد الحاج: " خلصنا بس ما لقينا شراب".

وقام الوزير بأخذ الروشتة من يد الحاج، وقال:"ربي مرسلني لك، أنا وزير الصحة السعودي"، وتفاجأ الحاج وصافح الوزير وردد : " تسلم السعودية، وربي ينصركم".

وأكمل الوزير موجها حديثه للحاج: " نخدمك من عيونا، أبشر، الدواء سيصل لك في مكانك".

وتابع: "إذا ملكنا الملك سلمان اسمه خادم الحرمين الشريفين، أحنا خدم ضيوف الرحمن". واختتم قائلا: " يعطيكم العافية، وحج ميسر إن شاء الله".