شكرا لقرائتكم خبر عن أمان وكفاءة.. أمانة الرياض تطور الطرق بتقنية الخلطات الإسفلتية الساخنة والان نبدء بالتفاصيل

رفع كفاءة الطرق

باستخدام نوعي لتقنية "الخلطات الإسفلتية الساخنة لامتصاص الاجهادات"..



تتواصل أعمال تحسين وتطوير طريق الدمام من تقاطع رماح وحتى نهاية النطاق (اتجاه الغرب)؛ لرفع جودة أعمال تأهيل الطرق الرئيسة، تحقيقًا للمستهدفات الارتقاء وضمان جودة الأعمال، كفاءة الأداء، لمرتادي الطريق✨🛣️



تطوير… pic.twitter.com/bgJw4UDTCl — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) June 12, 2024

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة منطقة الرياض بتطبيق تقنية "الخلطات الإسفلتية الساخنة لامتصاص الاجتهادات" ضمن أعمال تحسين وتطوير طريق الدمام - رماح باتجاه الغرب بطول تجاوز ثلاثين كيلومترًا للرفع من مستوى السلامة المرورية والتنقل الآمن ضمن أهداف الأمانة في تأهيل الطرق الرئيسة، عبر تنفيذ أعمال سفلتة وتنفيذ وسائل السلامة المرورية وبما يحقق جودة الأعمال.وتعد تقنية "الخلطات الإسفلتية الساخنة لامتصاص الإجهادات" المطبقة حديثاً من التقنيات المتطورة.وتعمل عبر خلط مادتي المطاط والفايبر ضمن الخلطة الإسفلتية بمعايير دقيقة تسهم بامتصاص الإجهادات، لما تتمتع به المادتان من قدرة عالية على تجنب تأثير التشققات من الطبقات السفلية للطبقات السطحية، تحمل التأثيرات الجوية، بالإضافة للمرونة العالية، تحملها لدرجات حرارة عالية، ما يسهم في تحسين تجربة مرتادي الطرق، وضمان أعلى معايير السلامة وتحقيق الكفاءة عبر إطالة العمر الافتراضي للطبقات الإسفلتية وتقوية القطاع الإنشائي لها. تتواصل أعمال تحسين وتطوير طريق الدمام من تقاطع رماح وحتى نهاية النطاق (اتجاه الغرب)؛ لرفع جودة أعمال تأهيل الطرق الرئيسة، تحقيقًا للمستهدفات الارتقاء وضمان جودة الأعمال، كفاءة الأداء، لمرتادي الطريقتطوير... This is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)وأعدت الأمانة خططها التشغيلية لأعمال التحسين بما يُحقق جودة العمل، وكفاءة الأداء، داعية مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات والتنبيهات طوال فترة العمل التي تمتد إلى يوم 2 /8 / 2024م.يُذكر أن الأمانة تعمل وفق خططها وإستراتيجيتها في رفع كفاءة الطرق وفق أعلى المعايير بما يضمن سلامة التنقل وخدمة مرتادي الطرق، وتعمل الأمانة وفق إستراتيجيتها على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى السلامة المرورية، بما يعزز سرعة الإنجاز وجودته، وتقديم خدمات نوعية لرياض عامرة، مزدهرة مستدامة.