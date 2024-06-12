شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن فتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم العالي لعلوم البيئة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، عن فتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم العالي لعلوم البيئة في مساري الأثر البيئي للملوثات وحماية البيئة والموارد الطبيعية، تماشياً مع مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، ولتحقيق مستهدفاتها وذلك خلال الفترة من 6 إلى 19 ذي الحجة 1445 هـ
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم لزيارة البوابة الإلكترونية للجامعة، لمزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات أو زيارة حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم لزيارة البوابة الإلكترونية للجامعة، لمزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات أو زيارة حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أخبار متعلقة
لتجويد الخدمات.. 10 دراسات ينفذها معهد "بحوث أم القرى" في موسم الحج
أمان وكفاءة.. أمانة الرياض تطور الطرق بتقنية الخلطات الإسفلتية الساخنة