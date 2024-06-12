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قرارات ضد 26 شخصا نقلوا 102 مخالف لا يملكون تصريح حج

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (7) وافدين و(19) مواطنًا، لنقلهم (102) مخالف، وذلك يوم 5/ 12/ 1445 هـ الموافق 11/ 6/ 2024 م.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (26) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة (5) مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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