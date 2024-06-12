للمرة السابعة.. الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة وهي الأعلى منذ 23 عاما

صحيفة الخليج 365 _وكالات : أعلن قبل قليل الفيدرالي الأميركي على تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

وانخفض مؤشر التضخم الأساسي في أميركا، خلال مايو الماضي، إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات، وهو إشارة إيجابية من أجل التعجيل في خفض الفائدة بأميركا.