شكرا لقرائتكم خبر عن "أبومعطي": المنظمة العالمية للمياه ستعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن سعد أبومعطي، أن المنظمة العالمية للمياه ستعمل على سد الفوارق من خلال التعاون الدولي المشترك، حيث تدرك المملكة أن تحديات المياه تختلف باختلاف المناطق ومراحل التنمية لكل دولة، وتعتمد على نهجٍ محدد السياق يعطي الأولوية للحلول المصممة خصيصاً لمواجهة التحديات المختلفة حسب طبيعة كل دولة.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عُقدت على هامش المؤتمر الدولي الثالث الذي استضافته عاصمة جمهورية طاجيكستان بمدينة دوشنبه خلال الفترة 10-13 يونيو 2024م ومشاركة قرابة 70 دولة وأكثر من 60 منظمة، حيث يهدف المؤتمر إلى التنمية المستدامة للمياه حسب العقد الدولي لسنوات 2018 - 2028م؛ لتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دولياً في موارد المياه. ندرة المياه وتأتي مشاركة المملكة بصفتها دولة رائدة تهتم بقضايا المياه بعد إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها العاصمة الرياض، تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والسعي لتوفر المياه واستدامتها، وقد بذلت المنظمة جهوداً من أجل التركيز على إيجاد حلول للقضايا التي تواجهها الكثير من دول العالم فيما يتعلق بندرة المياه.

أكد الدكتور فهد أبو معطي أن المنظمة العالمية للمياه - ومنذ إعلان تأسيسها - ستسهم بما يعزز من تطوير مصادر المياه وتحقيق استدامة للموارد المائية، حيث تؤدي المملكة دوراً كبيراً في قيادة العالم نحو مستقبلٍ واعدٍ في قطاع المياه وبما يضمن إيجاد الحلول الفعالة لتوفير أكبر قدر من الاستدامة للشعوب كافة سواء في قطاع المياه أو الصرف الصحي.