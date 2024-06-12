شكرا لمتابعة خبر عن شاب يستقبل الحجاج بترحاب عند توزيع الوجبات ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يقوم الشاب مهند الفيصل باستقبال الحجاج وتوزيع وجبات الطعام التي قاربت ال30 الف وجبة عليهم بطريقة حازت علي إعجاب الكثير .

ويستقبل الفيصل الحجاج من جميع الجنسيات بالترحاب والمزح معهم وسؤالهم عن جنسياتهم ، معبراً عن فرحته وسعادته وهو يوزع عليهم الوجبات بنفسه .

وعبر الفيصل عن فخره انه ينتمي الي هذا البلد العظيمة ، وشكرا كل من ساعده في توزيع وجبات الأفطار والسحور والعشاء علي الحجاج .