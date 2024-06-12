شكرا لمتابعة خبر عن مقيم مصري يرد على شائعات متداولة بخصوص الحج ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنتشر مقطع فيديو المقيم مصري مولود بالمملكة منذ 32 عام، سمع عن بعض الإشاعات المتداولة في الخارج بخصوص الحج وأراد الرد عليها بشكل منصف وكامل.

وتحدث المقيم قائلا: أن تأشيرات الحج بالمملكة بالمجان، ويمكنك التأكد من هذه المعلومة من خلال البحث على محرك البحث جوجل، عن موقع وزارة الداخلية السعودية ويمكنك البحث عبر الموقع عن تأشيرات الحج أو شروط الحجاج القادمين من خارج المملكة.

وأضاف : ليست مشكلة المملكة بعد توفير هذه التأشيرات المجانية أن تانى مكاتب سياحية فى دولتك لتأخذ تلك التأشيرات وتبيعها للمواطنين بمبالغ باهظة، فى هذه الحالة يمكنك اللجوء إلى حكومة دولتك لتوجيه شكوى بهذه الواقعة.

وتابع فى اجابة عن سؤال لماذا حددت المملكة أعداد معينة للحج بعد أن كان ملايين الحجاج يقومون بأداء الفريضة، قائلا: بسبب تلك الملايين كانت دائما ما تحدث أزمات مثل وقوع جسر الجمرات، حدوث التدافع والحرائق مما يؤدى إلى حدوث وفيات، الآن بات الوضع مختلف مع زيادة عدد سكان العالم فكان لابد من حدوث نوعا من التنظيم لكي يشعر كل حاج براحة وأمان وطمأنينة لذا وضعت قوانين تنظيم الحج وظهرت التصاريح والتى بمقتضاها يمكن للمملكة التعرف على صاحبه فى حالة حدوث خطأ ما

وظهرت مؤخرا اشاعات عن تشديدات المملكة على ضوابط الحج خلال الأيام الجارية بعد الانتهاء من وصول أغلب الوفود إلى المملكة، وحجز بعض الركاب المصريين داخل المملكة، بعد وصولهم إلى مطارات المملكة وذلك لدخولهم بتأشيرة الزيارة، وهذا مخالف للضوابط خلال موسم الحج.